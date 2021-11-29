В Минфине считают, что строительству АЭС в Венгрии могут помешать политические препятствия

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. При дальнейшей реализации проекта строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии неизбежно будут возникать "политические момент", считает замминистра финансов РФ Тимур Максимов.

"Политические моменты, я боюсь, неизбежно будут возникать с учетом длины этого соглашения", - сказал Максимов в ходе заседания комитета Совета Федерации по международным делам, на котором обсуждался протокол к соглашению о госкредите Венгрии на строительство АЭС.

По его мнению, политический контекст ситуации прогнозировать довольно сложно. "Я думаю, что над нашими проектами, просто потому что они наши, априори будут висеть какие-то облака. <…> Если учитывать сроки реализации этого проекта, то я думаю, что проблемы периодически будут возникать", - отметил Максимов.

"Сейчас, с точки зрения технической, с точки зрения финансовой, строительной, у нас все необходимые согласования, изменения получены, сделаны, чтобы подрядчик наш российский уже мог без оглядки на необходимость дополнительно что-то согласовать приступить к реализации проекта. Вот эту часть сейчас, я надеюсь, завершим", - подчеркнул замминистра.

В настоящее время на АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. Парламент Венгрии в 2009 году одобрил сооружение двух новых энергоблоков на АЭС. В декабре 2014 года Росатом и венгерская компания MVM подписали контракт на строительство новых блоков станции. Планируется, что на АЭС "Пакш-2" будут построены два блока (№ 5 и № 6) с реакторами ВВЭР-1200.

В связи со значительной задержкой начала строительства АЭС из-за затянувшейся процедуры получения от Европейской комиссии одобрения этого атомного проекта Венгрия 30 января 2020 года обратилась в Минфин России с просьбой о продлении на пять лет (до конца 2030 года) срока использования кредита и переносе начала погашения основного долга по кредиту с 2026 года на 2031 год при сохранении неизменным окончательного срока погашения кредита (15 сентября 2046 года). 25 ноября Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами РФ и Венгрии о предоставлении Венгрии государственного кредита для финансирования строительства атомной электростанции на территории Венгрии от 28 марта 2014 года (протокол подписан в Москве и в Будапеште 7 мая 2021 года).