Свердловские власти к декабрю разработают программы перехода на новый тариф теплоснабжения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Свердловской области разработают варианты инвестпрограммы по переводу первого муниципалитета региона - ЗАТО Лесной, где создана территория опережающего развития и где уровень износа теплосетевой инфраструктуры составляет около 70%, в ценовую зону теплоснабжения (тариф "альтернативной котельной"), сообщил ТАСС и. о. министра энергетики и ЖКХ региона Игорь Чикризов. Работа будет завершена до декабря.

Министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов сообщал ранее, что коммунальное хозяйство Лесного, где проживают почти 50 тыс. человек, находится в крайне изношенном состоянии и требует значительного объема инвестиций. Источником теплоснабжения является Нижнетуринская ГРЭС, которая также снабжает теплом город Нижнюю Туру. При этом тариф в Лесном значительно ниже, поэтому для "выравнивания социальной справедливости" и привлечения инвестиций было принято решение о разработке проекта перехода на "альтернативную котельную" - метод, который предполагает формирование тарифа на долгосрочный период.

"Между правительством Свердловской области и ПАО "Т Плюс" заключено соглашение о намерениях об обеспечении надежного и эффективного энергоснабжения городов присутствия ПАО "Т Плюс" в Свердловской области. <…> Стороны допускают возможность внедрения пилотного проекта по переходу к новой модели регулирования отношений в сфере теплоснабжения по методу "альтернативной котельной" в городском округе "Город Лесной". <…> Планируется представить несколько вариантов инвестпрограммы", - отметил министр.

Он добавил, что власти создали межведомственную рабочую группу, утвердили план мероприятий по переходу на метод "альтернативной котельной". На первом этапе его реализации запланировано проведение технического и экономического анализа последствий отнесения Лесного к ценовой зоне теплоснабжения, в том числе согласование расчета оценки тарифных последствий. Необходимые инвестиции и возможные сроки перевода города на метод "альтернативной котельной" Чикризов не назвал.

В пресс-службе компании "Т Плюс" ТАСС сообщили, что срок окончательного рассмотрения вариантов программы установлен до декабря. Внедрение проекта позволит получить новый инвестиционный инструмент для развития системы теплоснабжения, снять социальную напряженность, учитывая разницу в тарифах для населения города Лесной.

Согласно открытым данным, тариф на тепловую энергию населению на второе полугодие 2021 года в Лесном установлен на уровне 1,46 тыс. рублей за Гкал, в Нижней Туре - 1,9 тыс. рублей за Гкал, Екатеринбурге - 2 тыс. рублей за Гкал.

Об альтернативной котельной

Модель рынка теплоэнергетики по типу "альтернативной котельной" предполагает формирование тарифа на долгосрочный период (на 10 лет и более). Инвестор и местные власти просчитывают затраты, необходимые вложения в инфраструктуру, после чего устанавливается верхнее значение тарифа, при этом фактическое может быть ниже.