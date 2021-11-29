Премьер-министр Чечни подписал распоряжение о создании фонда развития промышленности

ГРОЗНЫЙ, 29 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев подписал распоряжение о создании регионального фонда развития промышленности для предоставления финансовой поддержки субъектам промышленности. Соответствующий документ опубликован на сайте главы региона.

"Создать некоммерческую организацию "Региональный Фонд развития промышленности Чеченской Республики" и установить, что целью деятельности фонда является содействие реализации государственной промышленной политики в Чеченской Республике. Определить основным видом деятельности осуществление мер стимулирования деятельности в сфере промышленности путем предоставления финансовой поддержки субъектам промышленности", - говорится в документе.

Отмечается, что профильному ведомству необходимо разработать и утвердить устав фонда, образовать наблюдательный совет и утвердить его состав, а также назначить руководителя. Сроки создания фонда не уточняются.

Аналогичные организации в регионах становятся основным инструментом стимулирования развития промышленности, при его поддержке предприятия регионов могут реализовывать проекты по разработке и производству новых видов продукции и осуществлять техническое перевооружение.

Власти Чечни планируют к 2030 году в рамках модели экономического развития региона реализовать 25 проектов в сфере промышленности на общую сумму 67,5 млрд рублей и тем самым создать 2 200 новых рабочих мест.