Хуснуллин сообщил, что два региона не смогли найти проекты для инфраструктурных кредитов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Четыре российских региона не воспользовались на данный момент программой инфраструктурных кредитов, два из них не смогли подобрать подходящие проекты для кредитования. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Всего заявки [на инфраструктурные кредиты] подал 81 регион, которые утверждены по соответствующей форме, два региона свои заявки перенесли в следующие 500 млрд [рублей кредита] с учетом того, что это длинные капиталоемкие вложения, связанные с метро. Два региона не смогли на территории подобрать проекты, которые подходят под условия [предоставления кредитов]", - сказал Хуснуллин.

По его словам, всего был одобрен 221 проект, благодаря реализации которых в стране появится 613 объектов инфраструктуры. Некоторые из них касаются инженерных коммуникаций и дорог для нового жилья. Часть средств регионы запрашивали на обновление подвижных составов метро и трамваев, а также для развития метрополитенов в Нижнем Новгороде, Челябинске и Красноярске.

Хуснуллин уточнил, что на данный момент неизрасходованными остаются 16 млрд рублей. "Мы сейчас, по правилам, должны распределить [эти средства] среди тех регионов, у которых наиболее высокие показатели, наибольший коэффициент привлечения денег на рубль бюджетных-внебюджетных [инвестиций]", - пояснил вице-премьер.

По его словам, сейчас прорабатывается вопрос выделения еще 500 млрд рублей на инфраструктурные кредиты.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет.