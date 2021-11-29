Путин подписал закон о расширении единого налогового платежа на организации и ИП

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о распространении единого налогового платежа на организации и индивидуальных предпринимателей (ИП). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, плательщикам предоставляется единый способ исполнения своих обязанностей по уплате обязательных платежей. Они могут это сделать одним платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты и принадлежности к конкретному бюджету бюджетной системы РФ. Налог признается уплаченным со дня предъявления в банк поручения на перечисление на счет федерального казначейства денежных средств в качестве единого налогового платежа либо со дня внесения наличных в банк, кассу местной администрации, организацию федеральной почтовой связи или в МФЦ.

Налоговый орган на основе имеющихся у него документов самостоятельно произведет учет перечисленных в бюджетную систему средств. В первую очередь суммы единого налогового платежа будут учитываться в счет уплаты имеющейся у плательщика недоимки с наиболее ранней датой возникновения, при ее отсутствии - в счет исполнения обязанности по уплате обязательного платежа или в счет уплаты задолженности по пеням, процентам и штрафам.

Закон будет способствовать формированию единого сальдо расчетов плательщика с бюджетом (единый налоговый счет) и позволит избежать излишнего начисления пеней и излишних процедур взыскания, фактически приводя данные процедуры к использованию единой суммы, говорится в пояснительной записке.

"Реализация положений документа создаст для плательщиков более комфортные условия для исполнения обязанности по уплате обязательных платежей, сократит издержки субъектов, участвующих в расчетно-кассовых операциях, и время оформления расчетных документов, а также позволит обеспечить понятное и простое состояние расчетов плательщика с бюджетом", - отмечалось ранее.

Организации и ИП вправе с 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно применять особый порядок уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов посредством перечисления в бюджетную систему РФ единого налогового платежа. Закон вступит в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.