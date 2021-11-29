Две ростовские фармкомпании оштрафованы на 55 млн рублей за картельный сговор

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноября. /ТАСС/. Ростовское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России выявило картельный сговор с участием двух фармкомпаний региона. Как сообщается на сайте ведомства, участники рынка оштрафованы на 55 млн рублей.

"Арбитражный суд Ростовской области признал законным и обоснованным решение Ростовского управления ФАС России в отношении ООО "Компания "Органика" и ООО "Данта", реализовывавших антиконкурентное соглашение на протяжении почти трех лет. <…> ООО "Данта" оштрафовано на 18 млн рублей, а ООО "Компания "Органика" на 37 млн рублей", - говорится в сообщении.

Сговор был выявлен в результате выборочной проверки, проведенной сотрудниками УФАС. Было установлено, что компании участвовали совместно в более чем 170 закупках на поставку лекарственных средств, в рамках которых наблюдалось минимальное снижение цены - 1% от максимальной цены контракта. Анализ информации электронных торговых площадок показал, что заявки на участие в закупках зачастую подавались с одного и того же IP-адреса, несмотря на территориальную удаленность двух компаний друг от друга.

Другими свидетельствами наличия сговора между фармкомпаниями стали их пассивные действия при обоюдном участии в аукционах, использование компанией "Данта" при осуществлении хозяйственной деятельности IP-адресов "Компании "Органика" и приобретение значительной части товаров для исполнения контрактов у одного и того же поставщика.

Специалисты УФАС пришли к выводу, что по меньшей мере 48 аукционов, в которых участвовали компании, состоялись с нарушением законодательства. В результате ООО "Данта" и ООО "Компания "Органика" были признаны нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 закона "О защите конкуренции".