Набиуллина заявила, что инфляция сильно беспокоит ЦБ

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Инфляция сильно беспокоит Банк России, жесткость в денежно-кредитной политике придется пока сохранить, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на встрече Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"Сегодня инфляция нас сильно беспокоит. Она в два раза превысила нашу цель в 4%, мы повысили ставку, и ожидаем пока, что нам придется сохранить жесткость в политике, чтобы вернуть инфляцию к цели", - отметила она.

Набиуллина подчеркнула, что если сейчас не вернуть инфляцию к цели, не изменить ожидания людей, то экономика окажется в инфляционной спирали, которую уже будет не остановить.

Масштабные антикризисные меры поддержки отраслей экономики уже должны быть завершены, нужно переходить к адресным мерам, заявила глава Банка России.

"Восстановление неоднородно, новые волны пандемии могут приводить к введению новых ограничений, влияющих на разные отрасли экономики. Но масштабные антикризисные меры уже должны быть завершены, им на смену приходят более адресные, помогающие именно пострадавшим людям и компаниям", - сказала она.