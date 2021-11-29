Комиссия СБ РФ выработала новые меры, чтобы пресечь распространение сцен насилия в Сети

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Дополнительные меры, направленные на пресечение распространения и демонстрации в интернете сцен насилия, обсудили на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности (СБ) РФ по общественной безопасности. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

"Выработаны дополнительные меры, направленные на пресечение распространения в сети Интернет информации, связанной с демонстрацией сцен насилия, агрессии и жестокости, а также на противодействие распространению в средствах массовой информации иного негативного контента, побуждающего несовершеннолетних к совершению противоправных либо опасных для их жизни действий", - говорится в сообщении.

Также, отметили в пресс-службе аппарата СБ, на заседании были рассмотрены вопросы повышения эффективности защиты несовершеннолетних от преступных посягательств. "В частности, признано необходимым усилить административный надзор за лицами, освободившимися после отбытия наказания за преступления, совершенные в отношении подростков", - указывается в сообщении.

Особое внимание было уделено вопросам совершенствования профилактической работы среди обучающихся, организации внеурочной деятельности для молодежи, а также государственной поддержке детских, молодежных, спортивных организаций, осуществляющих дополнительное образование и досуговую занятость. "Отмечена необходимость повышения уровня антитеррористической защищенности объектов образовательной сферы с использованием передовых отечественных IT-технологий в сфере безопасности", - подчеркнули в СБ.

По итогам заседания также был принят комплекс "иных дополнительных межведомственных мер правового и организационного характера, направленный на защиту несовершеннолетних от криминальных проявлений и на предотвращение их вовлечения в противоправную деятельность".