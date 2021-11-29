Налоговую нагрузку на малый бизнес в 2021 году в Тюменской области снизили на 30%

ТЮМЕНЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Налоговая нагрузка в 2021 году для предпринимателей Тюменской области, применяющих упрощенную систему налогообложения или использующих патент, снизилась на 30%. Об этом в понедельник журналистам сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

"Для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы", и для предпринимателей, которые используют патент, налоговая нагрузка в 2021 году снижается на 30%. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Как прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор, новые налоговые льготы помогут бизнесу преодолеть последствия пандемии.

Александр Моор 26 октября 2021 года сообщил о том, что поручил подготовить предложения, согласно которым будут снижены ставки по региональным налогам на 30% для предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения, и для тех организаций, которые используют патент. По его словам, предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в сфере непродовольственной торговли, общепита и услуг, благодаря налоговым льготам смогут снизить отчисления в бюджет региона примерно на 250 млн рублей. Данные меры применят на весь 2021 год.