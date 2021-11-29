ФАС вынесла предупреждение магазину "Хороший" в Хакасии о снижении цен на продукты

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/ Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение магазину "Хороший" в Хакасии в части необходимости снижения цен на продукты, говорится в сообщении ведомства в понедельник.

В магазине "Хороший" в городе Сорске, где торговая сеть занимает долю более 35%, выявлено превышение розничных цен на сливочное масло, молоко, муку и репчатый лук на фоне стоимости этих продуктов в столице республики, городе Абакане, где рынок конкурентный, отмечается в сообщении.

"Хакасское УФАС России выдало компании "Торговая сеть "Командор" предупреждение о необходимости прекратить необоснованное завышение розничных цен", - говорится в сообщении.

Предупреждение должно быть исполнено в срок до 13 декабря. В противном случае служба возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением, заключили в ведомстве.