Кириенко: государство должно поддержать IT-компании в деле защиты детей от рисков в сети

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. IT-компании должны нести ответственность за защиту детей от рисков в интернете, в то время как государство должно поддерживать их в этом, а не "идти вперед" с ограничительными законодательными мерами. Такое мнение высказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на презентации, посвященной подписанию хартии "Цифровая этика детства".

"Вы сказали, что государственное регулирование запаздывает. В данном случае я считаю, что это очень хорошо, есть вещи, которые государственным регулированием эффективно не решить. Тут крайне важно, что это ответственность за создание условий для самореализации, для развития детей с одновременной защитой и обеспечением их безопасности. Это хорошо работает, если это не просто государственные требования, как раз государство здесь, мне кажется, скорее, должно присоединяться, помогать, поддерживать, но не идти вперед какими-то ограничительными, запретительные мерами", - отметил он.

По словам Кириенко, с одной стороны, важно создать для детей правильные условия, дать им максимальные возможности для развития, с другой стороны, защитить их от рисков, от которых сами они себя пока защитить не могут. Он добавил, что важно соблюдать баланс, так как интернет - пространство для развития возможностей, в том числе для самих детей.

"Поэтому здесь такая совместная работа и совместная ответственность и компаний, которые работают в этой сфере, и педагогического сообщества, и родителей, и государства. Это работает только вместе и никак по-другому. И очень здорово, что здесь как раз инициатором выступает не государство с достаточно жесткой структурой законодательства, а выступает очень гибко альянс (по защите детей в цифровой среде - прим. ТАСС), где инициаторы сами крупнейшие компании, лидеры в этой сфере", - сказал он.

Кириенко выразил надежду на то, что в работе по реализации положений хартии примут участие и иностранные компании. "Россия всегда открыта для работы крупнейших мировых IT-компаний, чьи ценности, стратегия и идеология совпадают, не противоречат тому, что заложено в философию создания альянса, и тому, что заложено в хартию", - заверил он.

Диалог с подрастающим поколением

По словам Кириенко, подрастающее поколение рассчитывает на то, что его мнение будут слышать в работе по защите детей в цифровой среде.

По его словам, очень важно, что и альянс по защите детей в цифровой среде, основанный крупнейшими в РФ IT-компаниями и медиахолдингами, и хартия "формируют еще одну принципиальную вещь - вся эта работа должна вестись в диалоге с самими детьми".

"Вся работа с подрастающим поколением говорит о том, что у них очень высокая ценность самореализации, но у них очень большой запрос на то, что они не просто получают это готовеньким. Они очень хотят, чтобы это был полноценный, честный и открытый диалог, в котором их мнение тоже спрашивают, к их мнению реально прислушиваются. И то, что хартия призывает слышать и учитывать обратную связь от детей, что это заложено как базовый принцип в хартию, мне кажется, это крайне правильный шаг", - сказал Кириенко.

Хартия "Цифровая этика детства" содержит ценности и правила поведения, соблюдение которых позволит создать цифровую среду, безопасную и благоприятную для развития и творческой самореализации детей. Документ был разработан девятью крупнейшими компаниями России в области IT и медиаиндустрии, которые ранее основали альянс.