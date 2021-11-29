ЦБ выступил против дискриминации "старых денег" в депозитных предложениях банков

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила против дискриминации "старых денег" - практики банков, когда вкладчикам предлагают повышенные ставки по депозитам лишь в случае, если клиент приносит в банк новые деньги.

"Точно также не должно быть дискриминации так называемых "старых денег", когда ставки по вкладам для новых денег вкладчика более высокие, то есть это означает, что нужно вывести деньги из другого банка либо (взять - прим. ТАСС) из тех, которые были наличными, на те деньги, которые уже в депозитах, эти ставки не распространяются", - сказала Набиуллина на встрече Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)..

Глава регулятора подчеркнула, что в этом вопросе нужно вводить регулирование. Набиуллина также отметила, что использование депозитов должно быть максимально удобным. "И чтобы здесь тоже не было каких-то искусственных барьеров. Поэтому мы считаем, что, когда человек переводит свои средства из одного банка в другой банк, на свой счет, такие операции должны быть бесплатными", - добавила она.