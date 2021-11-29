Чистая прибыль лоукостера "Победа" по МСФО в январе - сентябре выросла почти в 5 раз

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль лоукостера "Победа" по МСФО в январе - сентябре 2021 года увеличилась в 4,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,97 млрд рублей, следует из презентации для инвесторов "Аэрофлота" (лоукостер входит в группу "Аэрофлот").

Выручка компании выросла на 85% - до 52,66 млрд рублей.

Ранее группа "Аэрофлот" (в нее, кроме одноименной авиакомпании, входят "Россия" и "Победа") сообщила, что за январь - сентябрь 2021 года чистый убыток группы по МСФО сократился на 79,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 16,1 млрд рублей. При этом за III квартал группа получила чистую прибыль в 11,6 млрд рублей против убытка в 21,1 млрд рублей годом ранее.