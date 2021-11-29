Инфляция в ФРГ в ноябре достигнет рекордного за последние 29 лет уровня

БЕРЛИН, 29 ноября. /ТАСС/. Инфляция в Германии в ноябре, скорее всего, составит 5,2%, что станет рекордно высоким показателем за последние 29 лет. Об этом в понедельник сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ в Висбадене.

По его информации, потребительские цены в Германии в ноябре вырастут на 5,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. В последний раз инфляция достигала подобного уровня в 5,0% в сентябре 1992 года. В сентябре 2021 года инфляция в ФРГ превысила четырехпроцентную отметку и составила 4,1%. В октябре она достигла 4,5%. По сравнению с октябрем потребительские цены в ноябре упали на 0,2%.

"Существует ряд причин высоких темпов инфляции, наблюдаемых с июля 2021 года, которые включают в том числе базовый эффект от снижения цен в 2020 году. В этом контексте особенно временное снижение ставок НДС и резкое падение цен на нефтепродукты оказали влияние на рост общего уровня инфляции", - отмечается в сообщении статистического ведомства.

Окончательные данные по инфляции в ноябре будут опубликованы 10 декабря 2021 года.