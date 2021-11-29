ОПЕК+ перенес заседания мониторинга для оценки влияния нового штамма коронавируса на нефть

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Министры ОПЕК+ сдвинули на два дня заседания мониторинговых групп, чтобы более тщательно оценить влияние нового штамма коронавируса "омикрон" на рынок нефти. Об этом сообщили ТАСС два источника в делегациях.

По их словам, заседание технического мониторингового комитета, которое изначально было запланировано на 29 ноября, теперь состоится 1 декабря в 18 часов по московскому времени. Эксперты технического комитета традиционно подготавливают доклад со сценариями развития рынка нефти на ближайшие месяцы. На его основе уже министерский мониторинговый комитет может выносить ту или иную рекомендацию странам ОПЕК+ о действиях на рынке нефти. Встреча министерского мониторинга теперь назначена на 15 часов мск 2 декабря.

При этом министерская встреча стран ОПЕК пройдет 1 декабря, как и было запланировано ранее, в 16 часов мск. Наконец, финальное заседание министров ОПЕК+ запланировано на 16 часов мск 2 декабря, уточнили делегаты для ТАСС.

"Мы решили перенести заседания, чтобы взять больше времени на оценку того, как новый штамм повлияет на ситуацию на рынке", - пояснил один из собеседников ТАСС. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил, что ОПЕК+ перенес встречу мониторинга на 2 декабря.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.

Страны ОПЕК+ на министерских встречах 1-2 декабря должны определить уровни добычи нефти на январь 2022 года. С августа этого года они восстанавливают добычу на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) в месяц, включая декабрь. США неоднократно требовали, чтобы страны ОПЕК+ наращивали добычу более быстрыми темпами для снижения цен на нефть. Однако в ОПЕК+ до сих пор ожидали снижения спроса и профицит предложения в начале 2022 года и отказывались пересматривать параметры восстановления добычи нефти.