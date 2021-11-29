Эксперты рассказали, на какие товары повысился спрос у россиян в "черную пятницу"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Россияне в "черную пятницу", которая прошла на прошлой неделе, в шесть раз увеличили спрос на электронику и в четыре раза - на бытовую технику. Об этом говорится в исследовании ВТБ, проведенном на основе данных программы лояльности "Мультибонус" (результаты есть в распоряжении ТАСС).

"По данным аналитиков, в первый день глобальной акции клиенты в шесть раз чаще стали заказывать в каталоге программы электронику: продажи телевизоров к предыдущей неделе выросли на 41%, планшетов - в десятки раз. Спрос на бытовую технику увеличился в 4,2 раза", - отмечается в исследовании.

Кроме того, на 71% выросли продажи ювелирных изделий, а спрос на зоотовары увеличился на 68%. Также в 2,6 раза увеличилось число покупок встраиваемой бытовой техники и товаров для обустройства системы "умный дом". Товары для красоты и здоровья стали популярнее в 2,2 раза, часы - в 2,7 раза.

"Россия продолжает оставаться в числе стран, где специальные предложения на "черную пятницу" приводят к многократному росту продаж товаров и услуг. В этом году мы прогнозировали увеличение спроса на товары длительного пользования, прежде всего в категориях электроники и бытовой техники. Фактические результаты в разы превысили ожидания, а среди новых трендов мы отмечаем, что клиенты стали активно готовиться к распродаже, просматривая предложения заранее, и все больше обращают внимание на "новые" технологии, в том числе на системы для "умного" дома. Как общий итог - двукратный рост заказов по сравнению с 2020 годом", - подвел итоги "черной пятницы" руководитель программы лояльности "Мультибонус" ВТБ Роман Синенко, слова которого привела пресс-служба банка.