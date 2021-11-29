"Аэрофлот" планирует получить еще два самолета A350 до конца года

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. "Аэрофлот" планирует получить еще два самолета Airbus A350 до конца года, следует из презентации авиакомпании для инвесторов. Сейчас "Аэрофлот" использует шесть таких самолетов.

Изначально самолеты должны были начать поступать в парк авиакомпании в 2017 году, но срок поставок несколько раз переносился. Свой первый самолет А350 авиакомпания получила в марте прошлого года. Всего компания заказала 11 таких самолетов, они должны были поступить в парк в течение 2020 года, но на фоне пандемии срок поставки был скорректирован.

По итогам третьего квартала авиапарк группы насчитывает 352 самолета.

Также компания в IV квартале планирует получить девять самолетов SSJ-100. Таким образом, до конца года компания получит 11 новых самолетов. При этом из парка планируется вывести девять самолетов (два Airbus A319, пять A320).

В ходе сегодняшней телефонной конференции с инвесторами заместитель генерального директора авиакомпании по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов сообщил, что в течение ближайших двух лет планируется передать 40 самолетов Boeing 737-800 "Победе".