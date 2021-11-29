Большинство производителей минеральной воды присоединились к системе маркировки

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Большинство производителей минеральной воды в России присоединились к системе маркировки, говорится в сообщении оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Маркировка минеральной воды начнется в России с 1 декабря 2021 года, с 1 марта 2022 года требования станут обязательными для прочих видов упакованной воды.

"Отрасль завершает подготовку к старту маркировки минеральной воды, крупнейшие и ответственные компании присоединились к маркировке. В настоящее время в системе "Честный знак" зарегистрировано более 900 производителей и 130 импортеров, которые обеспечивают 95% общего объема рынка", - приводятся в сообщении слова руководителя управления безакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилла Волкова.

Он отметил, что компании начали тестовый и промышленный выпуск продукции, уже отгружают товары в торговые сети. "Помимо исполнения обязательных законодательных требований видим, что компании заинтересованы как в дальнейшем развитии системы маркировки, так и в использовании новых механизмов и форматов взаимодействия с потребителями и партнерами, с использованием возможностей системы "Честный знак"", - добавил он.

По данным ЦРПТ, регионами-лидерами по темпам присоединения к "Честному знаку" производителей минеральной воды стали Краснодарский и Ставропольский края, Московская область, а также Татарстан. Высокую активность проявляют Адыгея, Сахалин, Алтайский край и Ростовская область.

Первый этап цифровой маркировки воды стартовал 1 сентября. С этой даты все производители, импортеры, а также оптовые и розничные продавцы воды должны пройти регистрацию в "Честном знаке".