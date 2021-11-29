РФ заблокировала в ВТО запрос ЕС о рассмотрении спора о госзакупках в третейской группе

ЖЕНЕВА, 29 ноября. /ТАСС/. Россия заблокировала в понедельник во Всемирной торговой организации (ВТО) запрос Евросоюза о создании третейской группы для рассмотрения спора о госзакупках. Об этом сообщил журналистам в Женеве на основе анонимности один из торговых представителей.

Согласно правилам ВТО, просьба о создании панели арбитров может быть заблокирована лишь единожды. В случае вторичной подачи запроса решение будет принято автоматически, если только против него не выступят все члены организации, пояснил торговый представитель.

По его словам, на заседании Органа по разрешению споров (ОРС) "Россия заблокировала первую просьбу Европейского союза об учреждении панели арбитров для рассмотрения принятых Россией мер, которые, как считают в ЕС, являются частью программы замещения импорта, несовместимой с правилами ВТО". На заседании Россия "выразила сожаление в связи с принятым ЕС решением просить об учреждении панели арбитров". Она напомнила о своем "конструктивном участии в консультациях" с Евросоюзом по вопросу о госзакупках и о предоставлении "детальных пояснений в отношении своих законов и регулирующих правил" в этой сфере, подчеркнув, что ее шаги "соответствуют обязательствам в ВТО" и что она "готова продолжать консультации с Брюсселем по данному вопросу".

"В этой связи Россия заявила о том, что не может поддержать просьбу ЕС о создании третейской группы", - сказал торговый представитель.

Орган по разрешению споров ВТО принял к сведению эту позицию и решил вернуться к этой теме, если поступит соответствующая просьба. "ЕС может подать второй запрос о создании панели арбитров на следующем заседании ОРС", - констатировал источник.

Предмет спора

ЕС оспаривает "три российские меры, которые, как представляется, несовместимы с законодательством ВТО, в частности с основным принципом национального режима ВТО, требующего, чтобы члены ВТО относились к иностранным и отечественным производителям недискриминационным образом", сообщила ранее в Брюсселе пресс-служба Еврокомиссии.

Первая мера - это "дискриминационная оценка заявок на закупку". "На этапе оценки своих закупок некоторые связанные с государством организации вычитают 15% (до 30% для определенных товаров) из предложенной цены на отечественные товары или услуги российских организаций. Если затем будет выбрана заявка с отечественными товарами или услугами российской организации, то впоследствии все равно будет уплачена полная цена. Это означает, что импортные товары или услуги иностранных компаний оцениваются менее благоприятно на этом этапе оценки, поскольку они не получают выгоды от этого снижения цен на 15%. Это приводит к дискриминации заявок на импортные товары или услуги, предоставляемые иностранными организациями", - утверждает ЕК.

Вторая оспариваемая мера - "требования к предварительным разрешениям". "Российским компаниям, которые хотят закупать определенную продукцию машиностроения за рубежом, требуется разрешение российской комиссии по импортозамещению. Это разрешение, по-видимому, выдается на произвольной основе и не требуется для приобретения отечественной машиностроительной продукции", - говорится в документе.

Третья мера - "требования к национальным квотам при закупках". Как заявила ЕК, в случае "примерно с 250 товарами, включая транспортные средства, оборудование, медицинские приборы и текстильные изделия, до 90% должны составлять отечественные товары".

Третейская группа

В третейскую группу ВТО обычно входят от трех до пяти специалистов, которые не являются представителями государств и не имеют гражданства заинтересованных сторон торгового спора. Страна-истец и страна-ответчик представляют группе свои аргументы.

По истечении шести месяцев после создания группа направляет в Орган по разрешению споров ВТО свой проект решения. Если участники спора не удовлетворены решением ОРС, то они могут подать апелляцию. В совокупности дело в рамках спора рассматривается не меньше года, а в случае подачи апелляции - не меньше года и трех месяцев. В ходе всего рассмотрения ответчик и истец могут продолжать консультации и пытаться урегулировать спор самостоятельно.

Проигравшая сторона обязана привести свое законодательство в соответствие с решением ОРС.