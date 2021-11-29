"Газпром" отмечает, что высокие цены на газ уже начали негативно влиять на спрос

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. "Газпром" не ожидает заметного снижения цены на газ в Европе в ближайшие месяцы, но его стоимость в районе $1000 за тысячу кубометров не является устойчивой, при этом такая ситуация уже негативно начала влиять на спрос. Об этом сообщил в ходе телефонной конференции начальник департамента газового холдинга Александр Иванников.

"Даже являясь прямыми бенефициарами текущий конъюнктуры, мы не считаем цены на газ в $1000 США за 1 тыс. кубических метров устойчивыми. Мы видим, что они уже начали негативно влиять на спрос. Тем не менее, учитывая фактор ПХГ и наступивший отопительный сезон в Европе и Азии, котировки форвардных контрактов на газ не предполагают заметного снижения цен в ближайшие месяцы", - сказал он.

"Ситуация на европейском рынке в третьем квартале заметно отличалась от того, что мы видели ранее. Высокие цены привели к некоторому сокращению спроса на газ в Европе в сравнении с третьим кварталом прошлого года", - отметил он.

Средняя цена экспорта газа "Газпрома" на европейский рынок в третьем квартале 2021 года в рублевом выражении стала самой высокой в истории холдинга, сообщил Иванников.

"Средняя цена нашего газа на европейском рынке в III квартале была максимальной за последние 7 лет, а в рублевом выражении - самая высокая за всю историю "Газпрома", - сказал он.

Иванников отметил, что средняя цена поставок газа в страны бывшего СССР также продолжила расти. "Это во многом было связано с ростом цен в странах Прибалтики", - пояснил топ-менеджер.

Объемы экспорта газа "Газпрома" в 2022 году будут не хуже 2020-2021 годов, сообщил он. Добыча "Газпрома" находится на максимуме с 2008 года.

Прибыль "Газпрома" в 2022 году может быть еще выше рекордных текущих уровней, заявил топ-менеджер.

"Газпром" в 2022 году ожидает среднюю экспортную цену не ниже 2021 года, сообщил Иванников.