Девелопер "Самолет" планирует проекты застройки в Екатеринбурге и Краснодарском крае

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Девелопер "Самолет" планирует застройку территории Уралмаша в Екатеринбурге и два проекта курортной недвижимости в Краснодарском крае. Об этом сообщил журналистам в понедельник генеральный директор группы "Самолет" Антон Елистратов на конференции Samolet Big Day.

"На данный момент мы можем подтвердить, что выходим в это направление [курортной недвижимости]. Мы действительно уже приобрели два проекта в Краснодарском крае, в общей сложности около 3 тыс. га", - сказал Елистратов.

Также "Самолет" планирует реализовать проект застройки неэксплуатируемой территории Уралмаша площадью 10 га. Сейчас идет проработка технико-экономических показателей площадки, отметил член совета директоров "Самолета" Александр Прыгунков.

Группа "Самолет" основана в 2012 году. Компания включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. По данным Единого ресурса застройщиков, на 1 ноября ГК "Самолет" занимает третье место среди застройщиков России по объему строящегося жилья. В октябре 2020 года группа провела первичное размещение акций на Московской бирже.