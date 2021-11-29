В Татарстане резиденты ТОСЭР создали более 7 тыс. рабочих мест с начала года

КАЗАНЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Более 7 тыс. рабочих мест создали резиденты территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Татарстане с начала года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минэкономики республики.

"В 2016 году для диверсификации экономики моногородов, привлечения инвестиций и улучшения качества жизни граждан в Татарстане создано пять территорий социально-экономического развития. В совокупности по итогам девяти месяцев текущего года резидентами ТОСЭР республики создано более 7 тыс. новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основная доля новых рабочих мест приходится на ТОСЭР "Зеленодольск" - около 6,3 тыс. Всего за пять лет работы создали почти 17,5 тыс. новых рабочих мест.

"На ТОСЭР созданы конкурентные условия для ведения бизнеса, для резидентов предусмотрены налоговые льготы и преференции: пониженная ставка налога на прибыль, освобождение от уплаты налога на имущество организаций, освобождение от уплаты земельного налога и пониженные тарифы страховых взносов", - напомнила пресс-служба.