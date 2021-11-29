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Претензии Роскомнадзора к Google
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Google оштрафовали в России еще на 3 млн рублей. Сумма штрафов выросла до 44 млн

Новый штраф компания получила по двум эпизодам, связанным с отказом удалить запрещенную информацию со своих интернет-ресурсов
© EPA-EFE/HAYOUNG JEON

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Мировой суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей по двум эпизодам, связанным с отказом удалить запрещенную информацию со своих интернет-ресурсов, сообщили в пресс-службе Таганского районного суда. Общая сумма штрафов, наложенных на компанию, составляет на сегодняшний день 44 млн рублей.

"Мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы признал компанию Google виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ") и назначил административное наказание в виде штрафа на 3 млн рублей", - сказали в суде.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что компания Google по состоянию на начало октября не удалила более 2,6 тыс. материалов с запрещенной информацией, из них 2,5 тыс. материалов приходятся на принадлежащий компании видеосервис YouTube. С учетом сегодняшнего решения суда компания оштрафована уже на 44 млн рублей за административные правонарушения в РФ в области хранения и распространения информации.

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РоссияПретензии Роскомнадзора к Google
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