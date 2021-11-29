СМИ: Джек Дорси уйдет с поста генерального директора Twitter

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Основатель компании Twitter Джек Дорси, как ожидается, уйдет с поста ее генерального директора. Об этом сообщила в понедельник телеканал CNBC со ссылкой на источники.

Как сообщил ведущий телеканала, Дорси "уйдет с должности генерального директора компании в ближайшее время". Других подробностей CNBC пока не приводит.

В первые минуты после открытия торгов на нью-йоркской фондовой бирже акции Twitter росли на 7,58%, до $50,64 за штуку.

Социальная сеть Twitter была создана сотрудниками американской компании Odeo Дорси, Ноа Глассом, Эваном Уильямсом и Бизом Стоуном. Первое сообщение в ней ("Просто настраиваю свой Twitter") Дорси опубликовал 21 марта 2006 года. В марте 2021 года он продал эту публикацию на аукционе в виде невзаимозаменяемого токена (NFT) более чем за $2,9 млн.

Дорси занимал должность генерального директора Twitter с 2006 по 2008 год и вернулся на нее в 2015 году. Журнал Forbes оценивает его состояние в $11,8 млрд. По данным за третий квартал 2021 года, ежедневно Twitter пользуются в среднем 211 млн человек по всему миру.