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Ямальская авиакомпания "СиЛА" запустила прямой рейс из Красноселькупа в Новосибирск

Полетная программа запланирована до 31 декабря 2021 года

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "СиЛА" начала выполнять регулярные рейсы из Красноселькупа (Ямало-Ненецкий автономный округ) в Новосибирск, сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

"29 ноября в Красноселькупе приземлился борт, выполнивший рейс по новому направлению - из Новосибирска. Ранее на этом маршруте не было регулярного пассажирского авиасообщения. Полеты осуществляются авиакомпанией "СиЛА", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, маршрут регулярный, полеты будут выполняться каждый понедельник. В полетах задействованы самолеты L-410 UVP-E20, которые рассчитаны на 15 пассажирских мест. Полетная программа запланирована до 31 декабря 2021 года.

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