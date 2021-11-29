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РФПИ: сотни миллионов доз "Спутника" от омикрон-штамма могут выпустить в феврале

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Производители российских вакцин от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт" при необходимости смогут поставить на рынки сотни миллионов доз вакцины, адаптированных против штамма "омикрон", к 20 февраля 2022 года, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Институт Гамалея считает, что "Спутник V" и "Спутник Лайт" нейтрализуют штамм "омикрон", поскольку они эффективны против других мутаций. В маловероятном случае, если потребуется модификация, мы поставим несколько сотен миллионов бустирующих доз "Спутника" к 20 февраля 2022 года", - сказал Дмитриев.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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