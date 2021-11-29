"Газпром" затруднился назвать сроки ввода Nord Stream 2 на фоне задержек с сертификацией

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. "Газпром" не стал комментировать возможные сроки ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2", а также сроки завершения сертификации компании оператора.

"Сейчас мы можем только сказать, что проектная компания находится в тесном контакте с Федеральным сетевым агентством, сроки не готовы пока озвучить", - сказала представитель 512 департамента "Газпрома", отвечающего за европейские газопроводы, Елена Березина, на телеконференции с инвесторами в понедельник.

В середине ноября Федеральное сетевое агентство сообщило, что сертификация оператора "Северного потока - 2" приостановлена до тех пор, пока Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг не передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки". Nord Stream 2 AG приняла решение создать дочернюю компанию в соответствии с законодательством Германии, которая станет владельцем и оператором немецкой части газопровода.

Когда процедура сертификации будет возобновлена, Федеральное сетевое агентство Германии должно определить, соответствует ли дочерняя компания нормам немецкого и европейского законодательства.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось закончить до конца 2019 года, однако из-за санкций США работы задерживались.

Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Для запуска нужно получить регистрацию как независимого транспортного оператора, Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Ведомство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.