"Россети" увеличили долю разрабатываемых цифровых стандартов до 30% за пять лет

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Доля цифровых стандартов, которые разрабатываются группой "Россети", за последние пять лет выросла с 10% до 30% от их совокупного числа, что говорит о востребованности данной сферы. Об этом сообщил врио заместителя генерального директора компании по цифровому развитию Константин Кравченко в ходе выступления на III Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

По его словам, "Россети" в течение 15 лет уже разработали более 440 корпоративных стандартов, в настоящее время готовится еще порядка 150 стандартов. При этом на данной базе создаются и государственные стандарты. Так, более 30 уже принято и еще 50 находится в разработке.

Кравченко отметил, что в условиях перехода к углеродной нейтральности, внедрения новых видов генерации и технологий энергоэффективности появляются дополнительные задачи по повышению гибкости, маневренности и наблюдаемости сети. Ответ на эти вызовы могут дать цифровые технологии, но существуют барьеры для их более широкого внедрения. Применяемые цифровые решения должны стыковаться и дополнять друг друга, сохраняя корректность обработки и накопления данных. Одним из наиболее актуальных вопросов является гармонизация стандартов, что потребует международного взаимодействия, так как процесс усложняется по причине унаследованных, начиная с середины 20 века, различных стандартов.

Помимо этого, для развития цифровой энергетики необходимо разрабатывать референтные архитектуры и модели предприятий, единые библиотеки моделей, "цифровые двойники" оборудования и систем, создавать испытательные полигоны для проверки технологий на совместимость и безопасность, а также разрабатывать реестры доверенных комплектующих и компонентов.

Делегацию группы "Россети" на III Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме возглавил генеральный директор компании "Россети" Андрей Рюмин. В рамках форума рассматривались ключевые вопросы сотрудничества России и Китая в энергетической сфере.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.