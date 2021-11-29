"Северсталь" считает необоснованными заявления автопроизводителей по росту цен на металлы

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. "Северсталь" считает предложения автопроизводителей по продлению экспортных пошлин на металлы попыткой переложить проблемы своей отрасли на металлургов, влияние роста стоимости стали несоизмерим с увеличением цен на автомобили, заявили в компании журналистам.

Ранее "Автоваз" обратился к Минпромторгу с просьбой продлить действие экспертных пошлин на металлопродукцию на 2022 год. Как заявил вице-президент по внешним связям "Автоваза" Сергей Громак, завершение действия экспортных пошлин на сталь приведет к подорожанию автомобилей.

"Складывается впечатление, что коллеги пытаются переложить проблемы собственной отрасли - дефицит микрочипов, значительный рост цен на другие, зачастую более значительные в структуре себестоимости, комплектующие и материалы и т.д. - на металлургов, а также усилить свою переговорную позицию в преддверии сезона", - заявили в "Северстали".

Металлурги назвали заявления автопроизводителей по меньшей мере необоснованными или даже "лукавыми". "Во-первых, доля стали в себестоимости автомобиля в среднем составляет 5%, и влияние роста цен на сталь несоизмеримо с тем ростом цен на продукцию автопрома, который наблюдался в последний год. Во-вторых, ценовые колебания на рынке стали автопроизводители практически не ощущают: все без исключения производители сотрудничают с поставщиками стали на основе долгосрочных контрактов, предусматривающих формульное ценообразование со сглаживающими коэффициентами, либо фиксированные цены на весь срок действия контракта, что в значительной степени сглаживает влияние ценовых колебаний для них", - пояснили в "Северстали". В компании отметили, что даже спотовые цены с июля начали снижаться и корректировались в течение августа - ноября.

Минпромторг не обсуждает продление экспортных пошлин на металлопродукцию для избежания роста цен на автомобили, заявили накануне в пресс-службе министерства ТАСС.