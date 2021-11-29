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Украина увеличила импорт электроэнергии из Белоруссии более чем в два раза

Поставки мощностью 600 МВт будут осуществляться 30 ноября в течение семи часов

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Украина увеличила объем импорта электроэнергии из Белоруссии более чем в два раза, пиковые поставки достигают 900 МВт против максимальных 415 МВт, которые были зафиксированы 27 ноября и до этой даты ранее. Это следует из данных, опубликованных в понедельник на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Отмечается, что поставки мощностью 600 МВт будут осуществляться 30 ноября в течение семи часов, еще в течение 16 часов вторника мощность будет составлять 900 МВт. В последний час суток поставки не планируются.

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