Инжиниринговый центр промышленной и информационной безопасности создали в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 29 ноября. /ТАСС/. Инжиниринговый центр промышленной, геодинамической и информационной безопасности создан в Кемеровской области на базе Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ). Новая структура займется изучением современных разработок в сфере безопасности и их внедрением работу промышленных предприятий, сообщила в понедельник пресс-служба вуза.

"Необходимость создания центра обусловлена актуальностью комплексного решения вопросов, связанных с промышленной безопасностью на опасных производственных объектах, безопасным проживанием населения на подработанных территориях шахт и разрезах, антитеррористической и информационной безопасности. Специалисты центра будут изучать механизмы внедрения современных разработок в сфере информационной безопасности и информационных технологий в работу промышленных предприятий, используя уникальный опыт ученых КузГТУ в данном направлении", - говорится в сообщении.

Центр также будет заниматься инженерно-техническими исследованиями и экспертизами, участвовать в проектировании горных производств и развитии горноспасательного дела. Возможности университета уже сегодня позволяют оказывать компаниям и предприятиям помощь в обеспечении информационной безопасности и готовить кадры для работы в сфере. С этого года вуз начал обучение студентов по новой специальности "Информационная безопасность автоматизированных систем". В следующем году планируется ввести целевой набор по грантам от предприятий, за счет которых будет вестись обучение.

"В дополнение к этому работодателям будут предложены программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, работающих в сфере информационной безопасности, согласованные с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю", - добавили в вузе.

По данным международной компании Positive Technologies, которая специализируется на разработке инноваций в сфере информационной безопасности, в текущем году количество хакерских атак на объекты промышленности увеличилось почти вдвое в сравнении с 2019 годом. Зафиксированные атаки приводили к отключению электроэнергии и другим сбоям. Деятельность кузбасского инжинирингового центра позволит разрабатывать и внедрять технологии для отражения таких атак.