Джек Дорси ушел с поста гендиректора Twitter. Ему уже нашли замену

В понедельник, 29 ноября, канал CNBC сообщил со ссылкой на источники о том, что Джек Дорси уйдет в отставку с поста генерального директора Twitter. Спустя несколько часов Дорси подтвердил эту информацию. Его заменит технический директор Twitter Параг Агравал — его утвердил совет директоров. Собрали главное, что нужно знать об этом.

В начале 2020 года значительную долю акций Twitter приобрела Elliott Management. Джеку Дорси принадлежит 2% акций соцсети. Новый акционер сразу собирался сместить Джека Дорси с поста главы соцсети. Основатель Elliott Management Пол Сингер и некоторые другие его союзники обвиняли Дорси в том, что он уделяет мало внимания Twitter, поскольку управляет своей второй компанией — Square, которая создает решения по обработке электронных платежей. Тогда, как сообщает Reuters, чтобы решить конфликт, Дорси предоставил Elliott Management и Silver Lake Partners, другому акционеру, разделяющему ту же позицию, места в совете директоров.

На новости о том, что Дорси уходит с поста гендиректора соцсети, акции Twitter выросли на 11%.

В прошлом году новости о том, что акционеры собираются заменить Дорси на посту гендиректора, также вызвали рост стоимости акций Twitter.

Джек Дорси подтвердил то, что он уходит из Twitter.