Джек Дорси ушел с поста гендиректора Twitter. Ему уже нашли замену

В понедельник, 29 ноября, канал CNBC сообщил со ссылкой на источники о том, что Джек Дорси уйдет в отставку с поста генерального директора Twitter. Спустя несколько часов Дорси подтвердил эту информацию. Его заменит технический директор Twitter Параг Агравал — его утвердил совет директоров. Собрали главное, что нужно знать об этом.
- В начале 2020 года значительную долю акций Twitter приобрела Elliott Management. Джеку Дорси принадлежит 2% акций соцсети. Новый акционер сразу собирался сместить Джека Дорси с поста главы соцсети. Основатель Elliott Management Пол Сингер и некоторые другие его союзники обвиняли Дорси в том, что он уделяет мало внимания Twitter, поскольку управляет своей второй компанией — Square, которая создает решения по обработке электронных платежей. Тогда, как сообщает Reuters, чтобы решить конфликт, Дорси предоставил Elliott Management и Silver Lake Partners, другому акционеру, разделяющему ту же позицию, места в совете директоров.
- На новости о том, что Дорси уходит с поста гендиректора соцсети, акции Twitter выросли на 11%.
- В прошлом году новости о том, что акционеры собираются заменить Дорси на посту гендиректора, также вызвали рост стоимости акций Twitter.
- Джек Дорси подтвердил то, что он уходит из Twitter.
not sure anyone has heard but,— jack⚡️ (@jack) November 29, 2021
I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl
- В предпоследнем твите, опубликованном в воскресенье, 28 ноября, он написал: "Я люблю Twitter".
- В прошлом году в период новостей о том, что акционеры могут убрать Дорси, сотрудники соцсети устраивали флешмоб в Twitter под хештегом #WeBackJack. Они писали, что инвесторы совершают ошибку, и выражали слова поддержки руководителю.
- Акционеры рассчитывают на то, что новый гендиректор Параг Агравал оправдает их надежды на агрессивный рост соцсети. Ранее компания заявляла, что планирует минимум удвоить свой доход в этом году. А к 2023 году достичь того, чтобы соцсетью ежедневно пользовались 315 млн человек. По итогам 2020 года 192 млн человек пользуются соцсетью каждый день.
Анастасия Акулова