ЦБ выразил опасения насчет роста долговой нагрузки россиян

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Наибольшее опасение вызывает рост долговой нагрузки населения, Банк России принимает активные меры для снижения рисков перегрева. Об этом говорится в аналитическом обзоре ЦБ РФ по банковскому сектору за третий квартал 2021 г.

"Наибольшие опасения вызывает рост долговой нагрузки населения", - отмечается в обзоре. Согласно данным регулятора, доля потребкредитов с высоким показателем долговой нагрузки (более 80% от доходов) выросла в третьем квартале до 31% выдач, в начале пандемии показатель был равен 23%. "Однако Банк России принимает активные меры для снижения рисков перегрева", - подчеркивают авторы документа.

Розничное кредитование в третьем квартале этого года продолжило быстро расти, несмотря на некоторое замедление, подчеркнули в ЦБ.

Вместе с этим снизились риски перегрева на рынке ипотеки с учетом нормализации ее темпов. Так, темп роста ипотечного кредитования замедлился до 6,1%, что на 2,1 процентного пункта ниже, чем во втором квартале этого года. Это произошло после модификации программы "Льготная ипотека" и повышения макронадбавок по кредитам с низким первоначальным взносом, указали в ЦБ.