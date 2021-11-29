Москву и Бологое с 12 декабря свяжут скоростные поезда "Ласточка"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. "Федеральная пассажирская компания (АО "ФПК") с 12 декабря запустит новое направление движения скоростных электропоездов "Ласточка" по маршруту Москва - Бологое. Сообщение будет ежедневным с остановками в Твери и других городах, сообщили в понедельник в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

"Для повышения комфорта пассажиров и улучшения туристических возможностей регионов с 12 декабря холдинг "РЖД" запускает новые межрегиональные электропоезда "Ласточка" сообщением Москва - Бологое. Они будут курсировать ежедневно. Из Бологого поезд "Ласточка" № 728/727 будет отправляться в 06:06 и прибывать в Москву в 09:47. В обратном направлении состав будет отправляться в 18:52 и прибывать в Бологое в 23:10", - рассказали в пресс-службе.

По пути следования из Москвы "Ласточки" будут делать остановки на станциях Крюково, Клин, Тверь, Лихославль, Спирово и Вышний Волочек. Поезда на данном направлении будут курсировать в комплектации ЭС1 "Стандарт", снабженной системой климат-контроля с обеззараживанием воздуха, а также площадками для зарядки мобильных устройств.

Бологое в Тверской области - один из основных железнодорожных узлов Октябрьской (Николаевской) железной дороги с XIX века. В 1870-х здесь открылась одна из первых в России железнодорожных больниц и одно из первых профильных технических училищ. В 1980-е годы в СССР городу принесла известность песня "Бологое" на стихи Михаила Рябинина и музыку Вячеслава Добрынина в исполнении ВИА "Веселые ребята".