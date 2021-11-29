Aramco заключила EPC-контракт на разработку крупнейшего в королевстве месторождения газа

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco заключила EPC-контракт стоимостью $10 млрд на разработку крупнейшего в Саудовской Аравии месторождения нетрадиционного газа - Джафура. Об этом говорится в сообщении компании.

Как отмечают в Aramco, EPC-контракт предполагает строительство газового завода и объектов компримирования газа, а также инфраструктуры и сопутствующих наземных объектов. Также заключено 16 контрактов на разработку недр. Работы будут вести местные международные сервисные компании. В первые 10 лет разработки капитальные затраты на Джафуре достигнут $68 млрд, а в течение всего жизненного цикла в месторождение будет инвестировано $100 млрд.

Ресурсы газа на месторождении оцениваются в 200 трлн куб. футов (около 56,6 млрд куб. м). Ожидается, что к 2030 году объем добычи газа на месторождении превысит 60 млн куб. метров в день. В Aramco рассчитывают, что газ Джафура внесет существенный вклад в переход королевства к нулевым выбросам парниковых газов к 2060 году, заменяя внутреннее потребление нефти. На пике добычи разработка Джафура заменит более 300 тыс. баррелей нефти в сутки.

"Газ играет решающую роль в энергетическом переходе, и он поможет значительно сократить выбросы в домашнем энергетическом секторе, обеспечивая при этом сырье для низкоуглеродистого водорода и аммиака. Это также позволит Aramco получить доступ к дорогостоящему сырью для использования в расширяющейся нефтехимической отрасли, и наша цель - значительно увеличить наши производственные мощности по добыче газа в течение следующего десятилетия, чтобы удовлетворить растущий спрос", - отметил глава компании Амин Нассер.