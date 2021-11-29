Башкирская генерирующая компания выпустит свыше 5 тыс. "зеленых" сертификатов

УФА, 29 ноября. /ТАСС/. Башкирская генерирующая компания (ООО "БГК") заключила соглашение о выпуске свыше 5 тыс. международных сертификатов возобновляемой энергии I-REC (International Renewable Energy Certificate). В реестре I-REC зарегистрированы две гидроэлектростанции компании, сообщила пресс-служба БГК в понедельник.

"Башкирская генерирующая компания выходит на рынок международных сертификатов возобновляемой энергии I-REC. Компания заключила первый договор на выпуск 5,3 тыс. сертификатов I-REC в рамках агентского договора с ООО "Зеленые финансы". Такие сертификаты подтверждают производство электроэнергии от низкоуглеродных источников", - говорится в сообщении.

В реестре I-REC зарегистрированы два генерирующих объекта ООО "БГК" - Павловская и Юмагузинская ГЭС, что подтверждает готовность компании к работе на рынке международных "зеленых" сертификатов. "Электроэнергия, произведенная на Павловской и Юмагузинской ГЭС ООО "БГК", соответствует международным экологическим стандартам. Сертификаты I-REC от ООО "БГК" могут быть интересны, прежде всего, компаниям, поддерживающим и внедряющим стандарты устойчивого развития ESG, стремящимся сократить свой углеродный след, повысить экологичность производственного цикла за счет его декарбонизации", - добавили в пресс-службе.

ООО "Башкирская генерирующая компания" - региональная энергетическая компания России, входящая в состав ПАО "Интер РАО", она координирует работу ООО "Башкирские распределительные тепловые сети"и дочерних предприятий. Установленная электрическая и тепловая мощность ООО "БГК" - 4 415 МВт и 8 648 Гкал/ч. Уставный капитал ООО "БГК" составляет 24 млрд рублей.

"Зеленый" сертификат - электронный документ, выдаваемый по факту производства электроэнергии с использованием атомной или возобновляемых источников энергии (солнечные, ветровые и гидроэлектростанции или другие типы).