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Платежные приложения с октября 2023 года должны будут обеспечить оплату картами "Мир"

В частности, Samsung ElectronicsCo Ltd. и Apple Distribution International Ltd. уже обеспечили возможность осуществлять оплату картами "Мир" для пользователей своих приложений

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Поставщики платежных приложений будут обязаны с 1 октября 2023 года обеспечить возможность оператора по переводу денежных средств использовать карты "Мир" в приложениях. Такое требование установлено в опубликованном в понедельник указании Банка России.

"Поставщик платежного приложения обязан обеспечить возможность клиентам оператора по переводу денежных средств использовать национальные платежные инструменты с применением предоставляемого им платежного приложения, если условия его применения предусматривают использование платежных карт", - говорится в нормативном акте регулятора.

По состоянию на 1 ноября 2021 года в перечень поставщиков платежных приложений включены 63 организации, из них, в частности, Samsung ElectronicsCo Ltd., Apple Distribution International Ltd. уже обеспечили возможность осуществлять оплату картами "Мир" для пользователей своих приложений.

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