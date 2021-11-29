В Петербурге долги перед работниками "Метростроя" планируют погасить до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Петербурга хотят погасить задолженность перед метростроевцами до конца 2021 года, сейчас прорабатываются возможные варианты. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрея Левакина.

"Сейчас мы совместно с конкурсным управляющим готовим дорожную карту, в которой будет описан механизм и сроки выплат задолженности перед сотрудниками ОАО "Метрострой", утвердить ее рассчитываем на этой неделе. Мы прикладываем все возможные усилия, расписываем каждый шаг по дням, чтобы иметь возможность до конца текущего года осуществить платеж в адрес "Метростроя", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что 29 ноября Левакин провел встречу с представителями трудового коллектива ОАО "Метрострой" и АО "Метрострой Северной столицы" (МССС), а также с конкурсным управляющим обанкротившейся компании. На совещании выдвинули идею, что АО МССС может получить эти деньги от комитета как авансовые платежи. "Метрострой Северной столицы" сможет арендовать у предыдущего подрядчика оборудование для строительства метрополитена, которое пока не находится в залоге, и заплатить за него на несколько лет вперед и из этих средств погасить долги перед работниками. ОАО "Метрострой" инициировал обращение в суд с ходатайством об изменении очередности погашения текущих требований второй очереди удовлетворения. Удовлетворение судом поданного ходатайства позволит выплатить долги работникам первоочередными платежами в рамках конкурсного производства.

В свою очередь вице-губернатор Петербурга Максим Соколов сообщил ТАСС, что для ликвидации оставшейся части задолженности перед сотрудниками ОАО "Метрострой" рассматривается сразу несколько вариантов, и авансовый платеж за долгосрочную аренду производственных площадок и оборудования является самым оптимальным из них.

"При этом сценарии часть средств поступит в ОАО "Метрострой" в декабре текущего года. Далее ОАО "Метрострой" через коммерческие банки, обслуживающие зарплатные карты, перечислит деньги работникам. В настоящее время дорабатывается дорожная карта по решению проблемы задолженности. Мы исходим из реалистичного ориентировочного срока запуска цепочки платежей - в конце следующего месяца", - сказал Соколов.

Кроме того, Левакин отметил, что есть некоторые другие сложности для осуществления выплат.

"У каждого работника отдельный расчетный лист и свой счет в банке. Разделить всю сумму на более чем 3 тыс. платежей - непростая задача, на это требуется время. Кроме того, к сожалению, не все зависит от нас: важно, чтобы тот вариант, который мы предложили сегодня, устроил всех кредиторов "Метростроя", - подчеркнул он.

Сумма задолженности

В пресс-службе отметили, что сумма задолженности по выплатам работникам ОАО "Метрострой" премиальной части заработной платы за сентябрь и октябрь 2021 года, а также выходного пособия составляет 332 млн рублей (без учета НДФЛ и страховых взносов в ПФ). Это касается всех 3,1 тыс. человек, или 86% от общего количества работников, числящихся ранее в ОАО "Метрострой" и трудоустроившихся в штат АО "Метрострой Северной столицы". Около 300 человек - 6,7% - остались в штате "старого" "Метростроя" с целью организации работы в условиях банкротства предприятия. И еще 7,3% нашли другую деятельность или вышли на пенсию.

Единственный подрядчик

В конце августа 2021 года крупнейшая петербургская компания по строительству метрополитена "Метрострой", включая несколько его дочерних структур, в том числе "СМУ-9 "Метрострой", была признана банкротом по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В компании ввели процедуру конкурсного производства.

ОАО "Метрострой" ведет свою историю с 1941 года, она занималась строительством всех станций метро в городе, а также монтажными работами на других крупных объектах в Петербурге. В феврале 2020 года суд ввел в отношении нее процедуру наблюдения и назначил временного управляющего. В октябре 2020 года при участии ВТБ создали компанию "Метрострой Северной столицы", 65% акций которой передали в собственность города. В октябре 2021 года распоряжением правительства России компанию "Метрострой Северной столицы" наделили статусом единственного исполнителя работ, связанных с проектированием, строительством и реконструкцией объектов метро в Петербурге. Решение приняли по поручению президента России Владимира Путина. К первому чтению проекта бюджета города на 2022 год на строительство метрополитена предусмотрели 28,3 млрд рублей, что в 2,5 раза превышает финансирование 2021 года. С учетом поступления в бюджет дополнительных средств от перерегистрации в Петербурге компании "Газпром" затраты планируется увеличить до 30 млрд рублей в 2022 году и до 55 млрд рублей в 2023-2024 годах. В 2024 году в Петербурге планируется построить три станции метро: "Казаковская" ("Юго-Западная"), "Путиловская" и "Горный институт".