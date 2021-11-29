Глава молдавского предприятия, через которое оплатили долг "Газпрому", подал в отставку

КИШИНЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Директор молдавского предприятия "Термоэлектрика" Вячеслав Ени, через которое на прошлой неделе были погашены долги республики "Газпрому", подал в отставку на фоне обвинений в незаконном обогащении. О своем уходе он сообщил в понедельник на странице в Facebook, не объяснив причин такого решения.

В послании он "пожелал дальнейших успехов" коллективу "Термоэлектрики", снабжающей Кишинев теплом и электроэнергией. Как сообщила ранее Антикоррупционная прокуратура республики, в начале прошлой недели против Ени было возбуждено уголовное дело, в его доме и кабинете были проведены обыски. Чиновника подозревают в незаконном обогащении.

26 ноября молдавское правительство оплатило долг в $74 млн газораспределительной компании "Молдовагаз" перед "Газпромом" через договор цессии с уступкой долга "Термоэлектрики" за газ госпредприятию "Энергоком". Эту схему, утвержденную парламентом, раскритиковала оппозиция, обвинив правительство в махинациях и уводе денег из Госбюджета. "Газпром" со своей стороны также выразил обеспокоенность ситуацией, в которой кабинет министров вынужден оплачивать потребление газа в стране деньгами из государственного бюджета.

"Газпром" 22 ноября уведомил Молдавию о возможном прекращении поставок газа через 48 часов из-за отсутствия оплаты по текущему контракту. В октябре "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа на пять лет. Важным пунктом договоренностей была оплата Молдавией в срок текущих платежей за газ, но 22 ноября платеж так и не поступил, отмечали в российском газовом холдинге.

Задолженность перед российским газовым холдингом составляла $74 млн. Однако "Газпром" в виде исключения согласился с просьбой правительства Молдавии не прекращать поставки газа в страну. Молдавская сторона обязалась полностью оплатить текущую задолженность 26 ноября.