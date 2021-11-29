Глава "Нафтогаза" заявил о готовности идти в суд из-за сертификации "Северного потока - 2"

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о готовности оспорить решение о сертификации газопровода "Северный поток - 2" в случае, если компания усмотрит в нем нарушение европейского законодательства.

"Мы надеемся, что этого не произойдет, однако если они все же сертифицируют его без полного соблюдения духа и буквы европейского права, то мы, конечно, пойдем в суд", - сказал он в опубликованном в понедельник комментарии агентству Reuters.

В ноябре Федеральное сетевое агентство Германии удовлетворило заявку "Нафтогаза" на участие в процессе сертификации "Северного потока - 2", однако, по словам Витренко, у компании "нет права вето в каком бы то ни было виде". Он также сообщил агентству, что транзит российского газа через украинскую территорию может прекратиться в 2024 году. По словам Витренко, украинская сторона настаивает на продлении транзитного договора с "Газпромом", однако пока "ни официальных, ни неофициальных переговоров" с Россией не ведется, "нет даже намека" на них.

Ранее "Нафтогаз" выразил свою позицию относительно "Северного потока - 2". Она основывается на том, что газопровод не может быть сертифицирован без обеспечения полного соответствия проекта европейскому законодательству. По мнению украинской стороны, газопровод не отвечает целому ряду европейских требований, поскольку его оператор находится в зависимости от "Газпрома", а также не обеспечен доступ других заказчиков к транспортировке газа через "Северный поток - 2" на всей протяженности газопровода (от начальной точки в России до конечной в Германии), как этого требуют правовые нормы ЕС.

В середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что сертификация оператора "Северного потока - 2" приостановлена до тех пор, пока Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг не передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки". Nord Stream 2 AG приняла решение создать дочернюю компанию в соответствии с законодательством Германии, которая станет владельцем и оператором немецкой части газопровода.