Группа Совкомбанка купила платформу Best2pay за $45 млн

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/ Группа Совкомбанка в октябре 2021 года закрыла сделку по приобретению 100% ООО "Бест2Пей" (платформа Best2pay), следует из опубликованной отчетности банка по МСФО.

В материалах кредитной организации отмечается, что сумма сделки составила $44,9 млн (около 3,2 млрд рублей).

"Группа находится в процессе оценки распределения стоимости приобретения на чистые активы ООО "Бест2Пей", - указано в отчетности банка.

Best2pay - открытая финансовая платформа в сфере платежных сервисов для банков, финансовых организаций, финтех-компаний и маркетплейсов по модели white label (использование одной компанией под своим брендом услуг и продуктов, произведенных другой компанией).

О банке

ПАО "Совкомбанк" - один из крупнейших частных российских банков с активами свыше 1,9 трлн рублей по МСФО. Входит в перечень системно значимых кредитных организаций Банка России. У банка 2 тыс. 942 офиса в 77 регионах РФ. Совкомбанк обслуживает 11,9 млн физических лиц, в том числе 11,1 млн заемщиков и более 600 тыс. вкладчиков.