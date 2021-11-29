Коллекцию изделий Фаберже продали на аукционе Christie's почти за $7 млн

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Частная коллекция произведений фирмы Фаберже, насчитывающая 86 лотов, ушла с молотка в Лондоне за 5,2 млн фунтов ($6,9 млн). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аукционном доме Christie's, который провел в понедельник торги.

Коллекция, собранная британским бизнесменом Гарри Вульфом, изначально оценивалась в 2,2 - 3,2 млн фунтов ($3 - 4,3 млн), в итоге результат значительно превысил ожидания.

Топ-лоты коллекции

Самым дорогим реализованным лотом собрания стала мозаичная брошь из золота и платины, украшенная драгоценными камнями. Она была продана за 350 тыс. фунтов ($465 тыс.), превысив изначальную оценку более чем в 4 раза.

Этюд земляники в стакане из горного хрусталя с украшениями из золота, эмали, нефрита, жемчуга и бриллиантов, созданный примерно в 1900 году, нашел нового владельца за 325 тыс. фунтов ($430 тыс.). Произведенная тогда же фигурка голубой синицы из камней, украшенная золотом и драгоценными камнями была продана за 150 тыс. фунтов ($200 тыс.), что в три раза превысило нижний эстимейт (первоначальную оценку - прим. ТАСС) лота. За такую же сумму ушла фигурка глухаря из агата, украшенная золотом и драгоценными камнями.

"Аукцион прошел невероятно успешно, - прокомментировали его результаты глава отдела русского искусства Christie’s Алексей Тизенгаузен и специалист отдела Марго Оганесян. - В ходе торгов продано 98% лотов и вдвое превышена предаукционная оценка. Это настоящее свидетельство исключительного масштаба коллекции Гарри Вульфа и его умения собирать уникальные произведения с непревзойденным провенансом и уровнем мастерства Фаберже".

"Очень редко можно увидеть на арт-рынке коллекцию Фаберже такого значения и качества, принадлежавшую одному владельцу, и международный интерес, проявленный сегодня к торгам, доказывает непрекращающийся спрос на изделия фирмы Фаберже, выдающееся мастерство ювелиров дома и неиссякаемое желание обладать этими предметами во всем мире", - добавили эксперты.

В аукционе участвовали клиенты из 18 стран и четырех континентов. Покупатели из России активно боролись за камнерезные фигурки животных с выдающимся провенансом и произведения в русском стиле. 21% покупателей были из России.

Увлекшись коллекционированием, изучая всевозможные книги о Фаберже, консультируясь с экспертами, Вульф собирал свою коллекцию без малого 50 лет. Он умер в ноябре 2019 года в возрасте 85 лет.

В итоге самые известные выставки Фаберже, проходившие в музеях Лондона, Парижа, Гамбурга, Нью-Йорка, Санкт-Петербурга, Цюриха, не обходились без изделий из коллекции Вульфа. На торги она была выставлена семьей коллекционера.

Продажа картин и прикладного искусства

Прошедший в тот же день аукцион русского искусства принес по итогам двух сессий живописи и декоративно-прикладного искусства 5,93 млн фунтов ($7,9 млн).

Топ-лотом торгов стал пейзаж Ивана Айвазовского (1817-1900) "Генуэзские башни на Черном море", который был продан за 862,5 тыс. фунтов ($1,15 млн). Речь идет о картине, которая участвовала в 120-й выставке картин Айвазовского в Императорском обществе поощрения художеств в Санкт-Петербурге в 1895-1896 годах. Ее оценочная стоимость составляла 700-900 тыс. фунтов ($940 тыс. - 1,2 млн).

Полотно Константина Коровина (1861-1939) "В саду" нашло нового владельца за 742,5 тыс. фунтов ($990 тыс.), что превысило первоначальную оценку, составлявшую 500-700 тыс. фунтов ($670-940 тыс.).

Выше оценочной стоимости была реализована и подборка из пяти картин азиатской экспедиции Николай Рериха (1874-1947), за которую развернулась война ставок. Так, изображение тибетского ламы было продано за 231,2 тыс. фунтов ($310 тыс.), что оказалось в несколько раз выше начальной оценки 50-70 тыс. фунтов ($67-94 тыс.). Пейзаж "Равнина Депсанг" был приобретен за 150 тыс. фунтов при оценке 60-80 тыс. фунтов ($80-107 тыс.). Выручка от продаж пяти произведений Рериха составила в сумме 628,5 тыс. фунтов ($835 тыс.).

В сессии декоративно-прикладного искусства редкая бронзовая модель знаменитой скульптуры Марка Антокольского "Мефистофель" была продана за 400 тыс. фунтов ($530 тыс.).

Торги проводились в рамках так называемой русской недели, которая традиционно проходит в Лондоне два раза в год: в мае-июне и ноябре-декабре. Помимо Christie's, торги картинами и предметами декоративно-прикладного искусства организуют аукционные дома Sotheby's, MacDougall's и Bonhams, а выручка от них может достигать нескольких десятков миллионов долларов.