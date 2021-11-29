В Дагестане компания по производству консервированной кильки получит заем на 30 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 29 ноября. /ТАСС/. Дагестанская компания получит 30 млн руб. на запуск производства консервов из кильки. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба республиканского министерства экономики и территориального развития.

"Внеочередное заседание совета директоров АО "Корпорация развития Дагестана" состоялось сегодня под председательством врио министра экономики и территориального развития республики Руслана Алиева. На заседании было вынесено положительное решение о предоставлении корпорацией займа ООО "Универсал" для реализации инвестиционного проекта "Производство консервированной кильки в томатном соусе в поселке Манас Карабудахкентского района". Сумма займа составит 30 млн рублей", - говорится в сообщении.

Вся сумма финансирования, полученная от АО "Корпорация развития Дагестана", пойдет на покрытие операционных производственных расходов: покупку сырья для запуска производственного процесса и на модернизацию производственного оборудования.

"Проект предусматривает производство каспийской неразделанной консервированной кильки в томатном соусе. Предприятие планирует закупать кильку, выловленную в Каспийском море, что значительно снижает себестоимость продукции, а также ее стоимость для конечного потребителя", - добавили в ведомстве.

В пресс-службе Минэкономразвития региона сообщили, что в настоящее время объемы вылова кильки превышают 20 тысяч тонн в год. Рыба поступает на рыбоперерабатывающие предприятия Дагестана и других регионов и служит сырьем для консервов.

В новость внесена правка (23:50 мск 29 ноября) - передается с уточнением в ключах и заголовке, верно - заем