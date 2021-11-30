Глава WNE заявила, что мини-АЭС будут одной из главных тем на конференции по атому

ПАРИЖ, 30 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Компактные атомные реакторы являются важной инновацией и станут одной из главных тем конференции "Всемирная атомная выставка" (WNE), которая открывается во вторник в Париже. В беседе с ТАСС бывший посол Франции в Москве и председатель WNE Сильви Берманн поделилась мыслями о будущем атомной энергетики и впечатлениями от посещения плавучей атомной электростанции в России.

"В сочетании с большими реакторами мини-АЭС являются будущим для энергетики", - заявила она. "Когда я была послом в России, мне довелось посетить плавучую АЭС "Академик Ломоносов" у берегов Мурманска по приглашению Росатома. В целом, эти мини-реакторы являются крупной инновацией, и именно поэтому мы решили посвятить один день малым модульным реакторам (ММР, SMR) на WNE-2021", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, само по себе создание новой технологии в такой области, как атомная энергетика, показывает динамику и развитие всего сектора. Помимо удобства использования на локальном уровне для отдаленных населенных пунктов, малогабаритные реакторы должны позволить заменить электростанции, работающие на угле, и, следовательно, резко сократить использование ископаемого топлива, считает она.

Берманн заявила, что эта технология поможет снизить выбросы углекислого газа (CO2), которые служат одной из причин глобального потепления. "Атомная энергетика и возобновляемые источники энергии полностью совместимы и даже дополняют друг друга в борьбе с изменением климата", - подчеркнула она.

Ответственный подход

"Находим ли мы ядерные отходы в наших морях, океанах, на наших пляжах? Нет, потому что французская атомная промышленность ответственно обращается с отходами, это одна из редких отраслей, которая управляет отходами от начала и до конца", - заявила она, комментируя претензии экологических организаций, которые высказывались в связи с решением президента Франции Эмманюэля Макрона возобновить строительство атомных реакторов в стране.

Берманн уточнила, что отходы, произведенные 58 французскими атомными реакторами с момента их ввода в эксплуатацию, умещаются на площади, эквивалентной футбольному полю, при этом 96% материалов подлежат переработке.

"Действительно, 10% отходов являются наиболее радиоактивными и сохраняют свои свойства на протяжении длительного периода. Они требуют геологического хранения, то есть на определенной глубине, в определенном типе грунта. Для этого французское Национальное агентство по радиоактивным отходам (Andra) разработало соответствующий проект Cigeo ("Сижео"), и сейчас ждет зеленого света от властей страны на его реализацию", - добавила она.

Международная конференция

"WNE - это потрясающая витрина мировой ядерной промышленности, это самая крупная выставка в сфере гражданской атомной промышленности, - заявила Берманн. - WNE стремится стать местом, где компании обмениваются опытом, сотрудничают, демонстрируют свои инновации и подписывают контракты. Представлены все континенты, мы ожидаем 612 экспонентов и 18 тыс. гостей из 83 стран".

Она добавила, что среди участников конференции будут и представители администрации международного термоядерного реактора ИТЭР, постройка которого была официально начата во Франции в прошлом году. "ИТЭР - это замечательный проект. Он объединяет все мировые разработки для создания новой энергии, ядерного синтеза, что является большим вызовом!" - поделилась она.

"Всемирная атомная выставка" (WNE) пройдет в Париже с 30 ноября по 2 декабря. Эта конференция изначально была запланирована на 2020 год и дважды переносилась из-за коронавирусных ограничений. По последним данным, организаторы пока не ожидают никаких изменений в программе из-за распространения в мире нового омикрон-штамма коронавируса, нет пока информации и об отмене визитов иностранных делегаций.