В WNE заявили, что Франция и РФ должны сотрудничать в достижении углеродной нейтральности

ПАРИЖ, 30 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Сотрудничество России и Франции в сфере атомной энергетики находится на высоком уровне и должно строиться в направлении достижения углеродной нейтральности, учитывая современные вызовы в сфере климата. Об этом заявила в беседе с корреспондентом ТАСС бывший посол Франции в России, председатель конференции "Всемирная атомная выставка" (WNE) Сильви Берманн.

Представители иностранных компаний и международных организаций уже собрались в Париже на открытие четвертой "Всемирной атомной выставки" во вторник. "Я рада, что Росатом, как и в прошлые годы, будет присутствовать на WNE-2021. Франция также участвует в выставке "Атомэкспо", которую организуют каждые два года в России", - заявила Берманн.

"Сотрудничество ведется очень активно как на промышленном, так и на научном уровне. Его обеспечивает межправительственное соглашение от 1996 года, - пояснила она. - Контакты между представителями промышленного сектора, учеными и институтами очень интенсивные, люди знают друг друга лично. Это создает климат, способствующий появлению новых идей для решения новых задач. Например, наше сотрудничество теперь включает и другие области применения ядерных технологий, такие как атомная медицина".

Берманн подчеркнула, что в свете новых вызовов, с которыми столкнулся мир на фоне изменения климата, атомная энергетика выходит на первый план. "В настоящее время все единодушно признают, что атомная энергетика является одним из видов производства электроэнергии с наименьшим выбросом углекислого газа (CO2). Поэтому она может помочь с решением климатической проблемы. Мы должны действовать сообща для достижения глобальной цели - углеродной нейтральности", - заключила она.

Атомная конференция

"Всемирная атомная выставка" (WNE) пройдет в Париже с 30 ноября по 2 декабря. Ожидается, что в мероприятии примут участие 612 экспонентов и 18 тыс. гостей из 83 стран. Эта конференция изначально была запланирована на 2020 год и дважды переносилась из-за коронавирусных ограничений. По последним данным, организаторы пока не ожидают никаких изменений в программе из-за распространения в мире нового омикрон-штамма коронавируса, нет пока информации и об отмене визитов иностранных делегаций.

Как сообщала пресс-служба Росатома, в рамках этого мероприятия госкорпорация организует свою панельную дискуссию роли ядерной энергетики в решении проблем, стоящих перед человечеством. В ней примут участие генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, председатель и генеральный директор EDF Жан-Бернар Леви и главный исполнительный директор Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) Мохаммед Аль-Хаммади. Кроме того, представители Росатома проведут семинары по темам малых модульных реакторов (ММР) и замыкания ядерного топливного цикла, а также примут участие в других панельных дискуссиях.