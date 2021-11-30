Исследование: сменить работу через два-три года хотели бы 73% сотрудников в цифровой сфере

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Более 70% работающих в цифровой сфере хотели бы сменить работу в ближайшие два-три года. Об этом говорится в исследовании BCG и The Network, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"73% сотрудников, занятых в цифровой сфере, собираются сменить работу через два-три года, а 40% уже активно ищут новое место (в России эти цифры еще немного выше: 78 и 43% соответственно)", - говорится в исследовании.

Среди основных стимулов сменить работу респонденты назвали возможность карьерного роста (63%) и поиск новых вызовов (49%). 36% чувствуют себя недооцененными в текущей роли, 29% сообщили о несоответствии баланса между работой и личной жизнью своим стандартам, 24% ищут компанию, которая более соответствует личным убеждениям.

При этом финансовая компенсация в виде заработной платы и таких долгосрочных стимулов, как опционы и акции, поднялась с пятого на третье место рейтинга по сравнению с результатами прошлого опроса, проведенного в 2018 году. Кроме того, вопросы многообразия, инклюзивности и окружающей среды также приобрели большую важность для 61% опрошенных из цифровой сферы. 50% опрошенных не будут работать в компаниях, которые не разделяют их взгляды на многообразие и инклюзивность, 48% придерживаются такой же позиции в отношении экологической политики, в то время как среди россиян эти цифры составляют 23% и 20% соответственно.

В России главным стимулом для поиска новой работы также назвали возможность карьерного роста (62%), негативные перспективы (48%) и недооценка, нехватка признания в текущей роли (47%). Финансовая компенсация остается на первом месте по значимости, возможность обучения и освоения новых навыков, а также интересное наполнение роли замыкают три главных фактора.

"Пандемия серьезно усложнила ситуацию на рынке труда цифровых талантов: кросс-отраслевая конкуренция за них вышла на новый уровень, зарплаты в ИТ продолжают лидировать по темпам прироста и номинальным значениям, спрос уже показывает почти двукратные темпы роста. Сейчас на hh.ru открыто свыше 130 тыс. вакансий для ИТ-специалистов, что на 72% превышает показатели осени прошлого года. Весь 2021 год отмечен взрывным ростом ИТ-вакансий - годовые темпы прироста составляют 75%, при этом сохраняется острый дефицит и нехватка ИТ-кадров, резюме прирастают в среднем на 5%. При этом мы фиксируем участившуюся смену работы цифровыми талантами и рост их увольнений по собственному желанию: за год число уходов с работы по этой причине выросло на 8 п. п., с 47% в III квартале 2020 года до 56% в аналогичном периоде текущего года", - приводятся в сообщении слова директора департамента аналитических бизнес-решений hh.ru Натальи Даниной.

В свою очередь директор BCG Орсоля Ковач-Ондрейкович отметила, что работодатели могут привлечь сотрудников в цифровой сфере не только благодаря финансовой составляющей, но и своей корпоративной культуре и системе ценностей.

О готовности к переезду

о данным исследования, доля сотрудников из цифровой сферы в целом по миру, готовых переехать в другую страну для работы, сократилась до 55% с 67% в 2018 году. При этом 68% опрошенных будут рады работать удаленно на работодателя, у которого нет физического присутствия в их стране, в то время как средний показатель среди респондентов всех профессий составляет 57%.

Доля опрошенных в РФ, готовых к переезду в другую страну, несколько уменьшилась по сравнению с 2018 годом, с 65% до 60%, в то время как удаленная работа на работодателя из другой страны привлекает 80%.

Среди наиболее популярных стран для поиска удаленной работы опрошенные назвали США (18%), Великобританию (13%) и Австралию (12%), которые возглавляют список стран, где цифровые таланты мира будут искать удаленную работу. В то время как для переезда с целью работы самыми популярными странами стали Канада, США, Австралия.

Для россиян топ-3 странами для переезда стали Германия, США и Канада, для удаленной работы - также США (16%), Германия (13%) и Канада (8%).

О формате работы

По данным исследования, к концу 2020 года до 76% выросла доля полностью удаленной работы в цифровой сфере по сравнению с 41% в 2018 году. 95% опрошенных хотели бы сохранить часть этой гибкости, работая из дома хотя бы один день в неделю, 25% хотели бы работать полностью удаленно. Кроме того, 75% предпочитают работать по полностью или частично гибкому графику.

Российские респонденты еще более активно выразили предпочтения в пользу удаленного и гибкого формата работы: 31% хотели бы работать полностью удаленно, а 78% - иметь полностью или частично гибкий график.

"Разработка комплексной стратегии для цифровых талантов становится обязательной для всех работодателей. Важная часть этой стратегии - повышение эффективности найма и удержания персонала: от адаптации корпоративных моделей с целью предложить сотрудникам хороший баланс и гибкость до расширения возможностей удаленной международной работы и отражения социальных и экологических ценностей в их предложениях для соискателей. Создание экосистемы подрядчиков, временных работников и агентств - дополнительный ценный инструмент для поиска талантов на этом высококонкурентном рынке", - отметил управляющий содиректор The Network Пьер Антеби.

Об исследовании

BCG и The Network (глобальный альянс рекрутинговых интернет-сайтов, участником от РФ является hh.ru) провели глобальный опрос среди порядка 10 тыс. сотрудников из разных стран, работающих в цифровой сфере.