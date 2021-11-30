Председатель ФРС заявил, что омикрон-штамм несет риски для экономики США

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Распространение омикрон-штамма коронавируса грозит привести к снижению уровня трудоустройства и экономической активности в США, а рост неуверенности в экономике будет способствовать инфляции. Об этом говорится в заявлении председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла (ФРС) к слушаниям в Конгрессе США, которые пройдут во вторник. Текст его заявления был распространен в понедельник пресс-службой Конгресса.