Председатель ФРС заявил, что омикрон-штамм несет риски для экономики США

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Распространение омикрон-штамма коронавируса грозит привести к снижению уровня трудоустройства и экономической активности в США, а рост неуверенности в экономике будет способствовать инфляции. Об этом говорится в заявлении председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла (ФРС) к слушаниям в Конгрессе США, которые пройдут во вторник. Текст его заявления был распространен в понедельник пресс-службой Конгресса.
"Рост заболеваемости коронавирусом и появление омикрон-штамма способны привести к снижению уровня трудоустройства, экономической активности и росту инфляции, - полагает глава ФРС. - Обеспокоенность из-за вируса может привести к тому, что люди будут бояться выходить на работу, что приведет к росту безработицы и разрыву цепочек поставок".