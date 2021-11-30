В Париже представили книгу об экономической войне США в Европе

ПАРИЖ, 30 ноября. /ТАСС/. Русскоязычная версия бестселлера "Американская ловушка" (The American Trap) бывшего топ-менеджера французского машиностроительного гиганта Alstom Фредерика Пьеруччи представлена в понедельник в Париже. Ее презентация состоялась в историческом особняке торгового представительства РФ во Франции накануне визита автора в Россию.

В основе книги, указывалось на конференции, лежат реальные события. В апреле 2013 года Пьеруччи был арестован ФБР при выходе из самолета в Нью-Йорке на основании американского федерального Закона о коррупции за рубежом. Он наделяет американские власти правом привлекать к ответственности за дачу взятки иностранные компании и физических лиц при наличии даже минимальной привязки к американской юрисдикции. Речь может идти, например, о сделке в долларах США или хранении данных на американских серверах.

Проведя в тюрьме долгие месяцы, менеджер пришел к выводу, что цель его ареста состояла в том, чтобы заставить руководство компании Alstom сесть за стол переговоров с Министерством юстиции США, признать вину и уплатить штраф. В конечном итоге ключевое предприятие в стратегическом секторе экономики Франции не только заплатило $772 млн в американский бюджет, но и уступило американскому концерну General Electric свои подразделения по производству оборудования для электростанций и энергосетей.

Штрафы на много миллионов

Alstom - далеко не единственная компания, которой пришлось выплатить многомиллионный штраф в рамках внесудебного урегулирования уголовного преследования, возбужденного на основании Закона о коррупции за рубежом: так, Siemens заплатила $800 млн,Total - $398 млн, Soci t G n rale - $293 млн, Panasonic - $280 млн.

Не стали исключением и российские предприятия. В 2019 году компания телекоммуникационных услуг заключила мировое соглашение с Министерством юстиции США, предусматривавшее выплату штрафа в размере $850 млн.

"Интерес к этой книге очевиден, - заметил в беседе с корреспондентом ТАСС торговый представитель Михаил Макаров. - Это свидетельство из первых рук о рисках для иностранных бизнесменов, включая российских, связанных с экстерриториальностью американского права". По его мнению, "важно, чтобы этот труд стал отправной точкой для работы над модернизацией нашего законодательства с целью защиты нашего бизнеса от возможных атак".

Как помочь компаниям

Как подчеркнул собеседник, книга, выпущенная издательством Nouveaux Angles, обладает всеми качествами, чтобы заинтересовать не только предпринимателей и экономистов, но и обычного читателя. Он отметил, что "в тюрьме Пьеруччи вел ежедневные подробные записи, которых к окончанию его злоключений накопилось несколько тысяч страниц, иногда очень технического содержания, с описанием деталей применения Закона о коррупции за рубежом".

"Публиковать материалы в таком виде было невозможно, - заметил он. - Благодаря соавторству журналиста Матье Арона, книга в финальной редакции читается как детектив, на одном дыхании". Ныне Пьеруччи возглавляет основанное им консалтинговое агентство IKARIAN, которое помогает компаниям по всему миру привести свои внутренние правила и практики в соответствие с американскими стандартами во избежание преследований.

Центральным событием на встречах в Москве, как сообщили в торгпредстве, станет участие автора 4 декабря в ежегодной Книжной ярмарке non/fiction в Гостином дворе. Модератором дискуссии выступит юрист-международник и дипломат Екатерина Копылова, много лет проработавшая в посольстве России во Франции.