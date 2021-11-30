Додик заявил, что Республика Сербская надеется продлить действующую цену на газ из России

БЕЛГРАД, 30 ноября. /ТАСС/. Лидер сербов Боснии и Герцеговины Милорад Додик надеется продлить низкую цену на российский газ для Республики Сербской вслед за президентом Сербии Александаром Вучичем. С таким заявлением он выступил в понедельник в эфире телевидения Республики Сербской.

"Мы связывались с людьми из "Газпрома", нам сказано, что наша цена остается прежней, у Сербии - $270 за 1 тыс. куб. м, у нас - $290, потому что мы должны платить за дополнительный транзит. Я верю, что мы сохраним эту цену, как это сделала Сербия. Думаю, что успех, которого достиг Вучич, то понимание, мы тоже его достигнем", - заявил Додик.

Милорад Додик сообщил, что в ходе визита в Москву с 30 ноября по 3 декабря намерен также обсудить вопрос газопровода - продолжения "Балканского потока". "Газопровод "Рача - Баня-Лука" будет одной из тем разговора, несомненно, и с президентом [России Владимиром] Путиным, и с руководством "Газпрома", - выразил надежду член Президиума БиГ. - У нас есть соглашение, достигнутое еще во времена "Южного потока", сейчас оно переброшено на "Балканский поток", который прошел через Сербию. Мы подписали ряд важных меморандумов, в которых договорились строить газопровод, "Газпром" будет собственником этого газопровода на 60%, а мы на 40%. "Газпром" будет гарантом средств, которые выделят банки на строительство газопровода, плюс, строятся две газовые электростанции на территории Республики Сербской, этот договор у нас есть".

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины заявил, что в энергетическом кризисе в Европе виноваты США. "Сначала американцы говорят: "Не давайте расширяться газовой сети русских". А потом американцы выводят свои газовые операции из Европы, и цена с $280-290 поднимается до $1 200. И мгновенно у всей Европы проблемы с газом", - сказал он.

25 ноября в результате переговоров Владимира Путина и Александара Вучича в Сочи Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне в $270 на шесть зимних месяцев, после чего Белград получит от Москвы благоприятные условия по долгосрочному контракту.