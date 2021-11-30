"Известия": рентабельность бизнеса в России достигла рекордных за 2,5 года значений

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Рентабельность реализованных крупными и средними предприятиями товаров и услуг в первом полугодии 2021 года достигла 12,5%. Показатель стал рекордным со второго полугодия 2018 года, пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на данные исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

За первое полугодие 2021 года выручка крупных и средних предприятий составила 95,64 трлн рублей, прибыль - 10,64 трлн рублей, или 12,52% от совокупных понесенных расходов. Этот показатель стал максимальным со второго полугодия 2018 года, когда он достиг 12,7%. При этом наилучшие значения по увеличению рентабельности наблюдаются в Карелии (69,5%), Еврейской автономной области (68,3%), Мурманской области (62,9%), Туве (50,5%), Астраханской (50%) и Магаданской областях (47,1%). Худшими регионами по этому показателю стали Амурская область (-27%), Ингушетия (-20,3%), Чеченская Республика (-5,5%), Севастополь (-4,4%) и Кабардино-Балкария (-2,7%), сообщает газета.

Исследование FinExpertiza на основании данных Росстата о финансовом состоянии крупных и средних компаний со средним числом работников более 15 не учитывает данные о малом бизнесе, государственных учреждениях, банках, страховых и иных финансово-кредитных организациях.

В FinExpertiza изданию отметили, что для восстановления финансовых показателей российского бизнеса имеет значение начавшееся в 2021 году подорожание сырьевых товаров. В регионах - лидерах по рентабельности главную роль сыграли предприятия, зависящие от глобального спроса на сырье - добыча и обрабатывающая промышленность.

Рекордный показатель рентабельности сам по себе не говорит о системном улучшении состояния бизнеса, во многом ее "пожирает инфляция", в частности, вызванная внешними факторами, отметил газете вице-президент "Опоры России" Николай Дунаев. В свою очередь председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов заметил, что еще одним фактором роста рентабельности стал отложенный спрос, накопившийся за время пандемии, а из-за высокой инфляции сложно говорить о максимальных значениях рентабельности. У предприятий малого бизнеса не такие хорошие показатели, перераспределение идет в пользу более крупных компаний, добавил он "Известиям".